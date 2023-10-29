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استشهاد 34 صحفيا في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي

استشهاد 34 صحفيا في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي
الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

نشر مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، صور الصحفيين الذين استشهدوا في القطاع جراء العدوان الذي يشنه الاحتلال على قطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وقد نشر المكتب صور 34 شهيدا صحفيا، استشهدوا جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي الهمجي على قطاع غزة.

وسبق ان قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إن أهالي عشرات الصحفيين استشهدوا ثمنا لمهنة أبنائهم.

ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أربعة أسابيع على قطاع غزة إلى أكثر من ثمانية آلاف شهيد، نصفهم من الاطفال، وقرابة العشرين ألف جريح.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد تم تسجيل استشهاد ألف وسبعمئة وتسع نساء. وقال الناطق باسم الوزارة إن الاحتلال حول قطاع غزة لكتلة من اللهب وارتكب عشرات المجازر خلال الساعات الماضية راح ضحيتها ثلاثمئة وسبعة وسبعون شهيدا. وأعربت منظمات دولية عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهالي غزة جراء العدوان.

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