الصدمة التي تفاجأ بها الدفاع المدني بغزة بعد عودة الاتصالات

واوضحت مراسلتنا، ان المشهد الاقصى كان بعد ان عادت شبكة الاتصالات والتواصل بين الناس فجر اليوم، حيث تفاجأ الدفاع المدني والاسعاف ببلاغات عديدة من المواطنين تفيد بان هناك شهداء في الشوارع وشهداء على نواصي البيوت وذلك لانقطاع شبكات الاتصال حتى يتصل المواطنين بالاسعاف، معتبرة ان المشهد القاسي تمثل بمجزرتين ارتكبهما جيش الاحتلال الاسرائيلي ليلة امس في منطقة صبرا، مشيرة الى ان كل مجزرة راح ضحيتها 70 شهيداً، وان هاتان المجزرتان ارتكبتا في الظلام بعيداً عن الاعلام.

كما اكدت مراسلتنا، ان المقاومة الفلسطينية مازالت صامدة وقوية لصد العدوان الاسرائيلي في قطاع غزة، مشيرة الى ان ما حدث في شمال القطاع ابلغ دليل على ان هناك محاولات لصد اي تقدم بري، ولفتت بان الاعلام سواء الامريكي او الاسرائيلي بات يتحدث عن تغيير نوايا الاحتلال من عملية برية واسعة الى عملية برية متفرقة، ويبدو ان ما لحق به خلال 72 ساعة قد اعطاه درساً بان التوغل في غزة لن يكون امراً سهلاً ويجب ان يعيد حساباته بدقة، وان الامر لن يكون له بالقصف الجوي لارتكاب ابادة جماعية لكل المدنيين.

واعتبرت ان الساعات القادمة ستكون حاسمة في ملف الغزو البري في قطاع غزة، اما على الصعيد الانساني فالوضع الانساني جداً خطير، موضحة بان الاحتلال اذا كان يعتقد انه يحقق انجازاً في هذه الحرب، من خلال القتل والتجويع والتعطيش والحرمان من الادوية، فليحسب له ذلك.