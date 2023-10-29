براءة الاطفال.. الدمى لغة أطفال لندن في دعم غزة وأطفالها+صور

العالم - اوروبا

هذا وتظاهر مئات آلاف المحتجين على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني في وسط لندن.

وطالب المتظاهرون الحكومة البريطانية بالدعوة إلى وقف إطلاق النار وايصال المساعدات الى القطاع المحاصر. وبدا المشهد كطوفان بشري لم يسبق له مثيل ووصل عدد المتظاهرين قرابة النصف مليون.

وتقدم المظاهرة عدد من أطفال الجالية الفلسطينية وعائلاتهم رافعين أعلاما ويافطات مكتوب عليها "أنقذوا أطفال غزة".

وتواصلت في العديد من المدن والعواصم حول العالم الاحتجاجات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة. وطالب المحتجون بوقف العدوان فورا، ومحاكمة قادة الكيان الإسرائيلي على مجازرهم بحق سكان غزة،كما نددوا بالدعم الغربي والأميركي لهذا العدوان.