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براءة الاطفال.. الدمى لغة أطفال لندن في دعم غزة وأطفالها+صور

براءة الاطفال.. الدمى لغة أطفال لندن في دعم غزة وأطفالها+صور
الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

علق أطفال بريطانيون دمى وكتابات مؤيدة لفلسطين على مدخل وزارة الخارجية البريطانية كدليل على التعاطف مع أطفال غزة واحتجاجا على دعم بريطانيا غير المشروط لقتل النساء والأطفال الفلسطينيين.

العالم - اوروبا

هذا وتظاهر مئات آلاف المحتجين على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني في وسط لندن.

وطالب المتظاهرون الحكومة البريطانية بالدعوة إلى وقف إطلاق النار وايصال المساعدات الى القطاع المحاصر. وبدا المشهد كطوفان بشري لم يسبق له مثيل ووصل عدد المتظاهرين قرابة النصف مليون.

وتقدم المظاهرة عدد من أطفال الجالية الفلسطينية وعائلاتهم رافعين أعلاما ويافطات مكتوب عليها "أنقذوا أطفال غزة".

وتواصلت في العديد من المدن والعواصم حول العالم الاحتجاجات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة. وطالب المحتجون بوقف العدوان فورا، ومحاكمة قادة الكيان الإسرائيلي على مجازرهم بحق سكان غزة،كما نددوا بالدعم الغربي والأميركي لهذا العدوان.

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