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ردا على المجازر بحق المدنيين..

كتائب القسام تقصف تل أبيب بالصواريخ + فيديو

كتائب القسام تقصف تل أبيب بالصواريخ + فيديو
الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

قصفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس،اليوم الأحد، تل أبيب ردا على المجازر بحق المدنيين".

العالم - فلسطين المحتلة

اعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس،اليوم الأحد، انه "قصفت تل أبيب ردا على المجازر بحق المدنيين".

ودوت صفارات الإنذار في عدد من البلدات والمدن بوسط الكيان الإسرائيلي، بما في ذلك تل أبيب، وهرتسليا، ورعنانا، وحولون، وهود هشارون، وغوش دون.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن القصف دفع ما بين 1.5 و2 مليون شخص للفرار بحثا عن مأوى.

وأفادت وسائل الاعلام الصهيونية منذ قليل أيضا، بأن صافرات الإنذار تدوي في المستوطنات الحدودية لغزة في نير عوز ونيريم وناحال عوز وماجن.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يستمر إطلاق الصواريخ باتجاه المستوطنات في منطقة حدود غزة.

ولكن لا توجدبعد أي تقارير فورية عن الإصابات أو الأضرار.

وفي وقت سابق، اعلنت القسام ان مقاتليها تصدوا للقوات الاسرائيلية المتوغلة في شمال غرب بيت لاهيا وخاضوا اشتباكات مسلحة معها كما استهدفوا آليات الجيش الاسرائيلي بقذائف الياسين 105 الترادفية وقذائف الهاون ونفذوا عمليات قنص.

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