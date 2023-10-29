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علی شاشة قناة العالم..

الرسام عماد حجاج يثير أکبر قضية سرقة كاريكاتير في العالم

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

أثار رسام الكاريكاتير الأردني عماد حجاج، أکبر قضية سرقة كاريكاتير في ظل العدوان الاسرائيلي الوحشي علی غزة.

العالم - خاص بالعالم

وأثار عماد حجاج قضيته عبر برنامج صباح جديد علی شاشة قناة العالم مؤکداً ان سرقة كاريكاتيره، يثبت افلاس فناني الاحتلال عن طرح افکار مقنعة للمجتمع الدولية.

وکان حجاج قد نشر کاريکاتير انتقد فيه الدعم الغربي والأممي لجرائم الاحتلال الاسرائيلي، اما الاحتلال الاسرائيلي الذي اعتاد علی سرقة الاراضي والمقدسات و.. أقدم هذه المرة علی سرقة کاريکاتير عماد حجاج ليغير رواية الکاريکاتير.

وانتقد حجاج رکاکة السارق الذي سرق کاريکاتيره، مؤکداً انه لم يراع الاصول المهنية في رسم الکاريکاتير واستخدم طفلاً يذبح في الرسم.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

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