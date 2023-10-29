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أردوغان يحذر الغرب:

'إذا كنتم تسعون للحرب بمنطقتنا، فعليكم ان لا تنسون عزيمتنا'

'إذا كنتم تسعون للحرب بمنطقتنا، فعليكم ان لا تنسون عزيمتنا'
الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال تجمع لدعم فلسطين في اسطنبول، بكلامه رسالة شديدة اللحن للدول الغربية، قائلا: "إن الغرب إذا كان يريد إشعال حرب جديدة في الشرق الأوسط فعليه أن لا ينسى عزيمتنا".

العالم - أوروبا

وأضاف الرئيس التركي: "أيها الغرب، أخاطبكم! هل تريدون إشعال حرب جديدة بين الصليب والهلال؟ إذا كنتم تبذلون مثل هذه الجهود من أجل ذلك، فاعلموا: هذا الشعب لم يمت، إنه واقف على قدميه بقوة. نحن مليئون بنفس التصميم كما كان الحال في ليبيا، في قره باغ، أعلموا أننا كذلك أيضا في الشرق الأوسط".

وبحسب الرئيس التركي، فإن الدول الغربية هي المسؤولة عما تشهده غزة، لأنها "حشدت كل القوى، بما في ذلك وسائل الإعلام، لإضفاء الشرعية على جرائم الحرب الإسرائيلية" وفقا لتعبيره.

ووصف الرئيس التركي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإرهابي الحقيقي.

وفي وقت سابق حمل الرئيس التركي، مجلس الأمن الدولي المسؤولية عن تفاقم الأزمة في قطاع غزة بسبب موقفه "المنحاز" في الحرب بين الإحتلال وحركة "حماس".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الماضي، إن حركة "حماس" ليست تنظيما إرهابيا، بل مجموعة من المجاهدين ومنظمة تحررية تقوم بالكفاح من أجل الدفاع عن شعبها وأرضها.

وعلى خلفية الموقف التركي أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين،يوم أمس أنه أصدر أوامره بعودة الممثلين الدبلوماسيين الإسرائيليين من تركيا بهدف إعادة تقييم العلاقات الإسرائيلية التركية.

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أردوغان يحذر الغرب: 'إذا كنتم تسعون للحرب بمنطقتنا، فعليكم ان لا تنسون عزيمتنا'