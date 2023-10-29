هذا ما جرى في غزة تحت جنح الظلام.. دمار ومجازر غير مسبوقة



يستمر الكيان الصهيوني في الانتقام من الاطفال والنساء، لعلمية طوفان الاقص، في محاولة فاشلة لاعادة ما امكن من هزيمته الكبرى، وللغرض ذاته يحاول ايضا تنفيذ عمليات توغل برية بعد قطع الانترنت والاتصالات وعزل غزة عن العالم ليكمل جرائمه تحت جنح الليل وبعيدا عن انظار العالم قصف فيها غزة بشكل غير مسبوق جوا وبرا وبحرا باستخدام صواريخ وقنابل أمريكية جديدة لاختراق تحصينات المقاومة وعمل هزات أرضية صغيرة بهدف ضرب الأنفاق.

فكانت النتيجة الدمار غي المسبوق في المباني السكنية التي انهارت على رؤوس ساكنيها من الاهالي من النساء والاطفال والشيوخ الذين تقطعت بهم السبل للوصول الى المستشفيات لانقاذ ما تبقى منهم على قيد الحياة وحتى المستشفيات فانها تقصف بذريعة كابة تدعي وجود انفاق المقاومة شيدت تحتها.

تحذيرات من الطواقم الطبية في مستشفيات غزة الإغلاق بسبب نفاد الوقود وقطع الكهرباء ونقص الماء. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن 12 مستشفى و32 مركز طبي خرجت عن الخدمة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من أن الوقود المتبقي هو لتشغيل المولدات بالحد الأدنى من المستويات، وهو فقط لعمليات إنقاذ الحياة.

حصيلة الضحايا في تصاعد وتجاوز عدد الشهداء ثمانية آلاف نصفهم من الاطفال وفاق عدد الجرحى العشرين الفا، حسب وزارة الصحة.

وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش لا يجب ان لا يتسامح العالم مع ما يحدث في غزة، داعية جميع الأطراف إلى وقف التصعيد.

واضافت: ن تدفق المساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى غزة والقدرة على استعادة الخدمات الأساسية أمر حيوي. إن الوصول المستدام (للطواقم) الإنسانية أمر ضروري ويجب أن يكون عمال الإغاثة قادرين على العمل في بيئة آمنة ومن اجل ان تكون المستشفيات قادرة على العمل بأمان".

من جهة اخرى، اكد الهلال الاحمر الفلسطيني ان المساعدات التي تدخل قطاع غزة لا تكفي ثلاثة بالمئة من الاحتياجات الطبية للسكان.