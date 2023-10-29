الافراج عن الكل مقابل الكل.. هل يفعلها نتنياهو مرغماً؟

وقال السنوار، في أول تصريح له منذ بدء معركة طوفان الأقصى، ان حماس جاهزة فوراً لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال العدو الصهيوني مقابل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة.

كما دعا قائد حماس في غزة الهيئات والمؤسسات العاملة بمجال الأسرى لعد نفسها في حالة انعقاد دائم وإعداد قوائم بأسماء الأسرى والأسيرات لدى الاحتلال دون استثناء تحضيراً لمستجدات المرحلة القادمة.



شروط صفقة التبادل اعلن عنها المتحدث باسم كتائب القسام ابو عبيدة، وقال ان شرط حماس تبييض السجون الاسرائيلية من الاسرى.

في المقابل، تعتقل قوات الاحتلال أكثر من 6 آلاف و600 أسير فلسطيني منهم ألف وستمئة اعتقلتهم منذ السابع من أكتوبر خلال حملات اعتقال جماعية انتقامية في الضفة والقدس المحتلتين.

إلى ذلك، أكد أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة موافقتهم على تنفيذ صفقة تبادل الكل مقابل الكل، خشية على حياة أبنائهم من القتل في هجمات الطائرات الاسرائيلية على غزة، محملين الحكومة الإسرائيلية مسؤولية سلامة الأسرى. مضيفين أن هناك إجماعا وطنيا على إنجاز صفقة تقضي بإطلاق سراح كل الاسرى الاسرائيليين مقابل كل الأسرى الفلسطينيين.

وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيتم بذل كل ما في وسعهم من أجل إطلاق سراح الأسرى الاسرائيليين.

وقال خلال لقاء بممثلي أهالي الأسرى الصهانية أن حكومته مستمرة في تكثيف الجهود، وتنتهز كل فرصة لإعادتهم، معتبرا أن هذا جزء لا يتجزأ من أهداف العملية الاسرائيلية، حسب زعمه.