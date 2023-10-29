دولة خليجية تدعو رعاياها لمغادرة لبنان

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وأضحت أن ذلك يأتي "استنادا إلى بيان وزارة الخارجية بتاريخ 17 أكتوبر (تشرين أول) 2023، والذي حث الكويتيين الراغبين في زيارة الجمهورية اللبنانية إلى تأجيل السفر خلال هذه الفترة".

كما أهابت الخارجية آنذاك بالكويتيين المتواجدين في لبنان "العودة الطوعية إذا لم يكن هناك حاجة ملحّة لتواجدهم، في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة".

وخلال الأيام الماضية، دعت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والسعودية رعاياها إلى عدم السفر إلى لبنان ومغادرة الموجودين فيه.

ومنذ ثلاثة أسابيع تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى؛ ما خلَّف قتلى وجرحى في الطرفين.

وتأتي هذه التوترات على وقع مواجهة مستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي الأحد غارات مكثفة على غزة ويرتكب اعتداءات في الضفة الغربية؛ ما أسفر إجمالا عن مقتل 7814 فلسطينيا، بينهم 114 في الضفة، وإصابة 21693، بحسب تلفزيون "فلسطين" (رسمي) صباح الأحد.

فيما قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسرت ما لا يقل عن 229 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.