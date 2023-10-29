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مسلحون يخطفون والدي مهاجم ليفربول!

مسلحون يخطفون والدي مهاجم ليفربول!
الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن مسلحون على دراجات نارية، قاموا بخطف والدي لويس دياز مهاجم ليفربول.

العالم - اوروبا

و أنقذت الشرطة والدة اللاعب في وقت لاحق فيما تبحث عن والده وكتب على موقع "إكس": "خلال عملية إغلاق في بارانكاس، أُنقذت والدة لويس دياز، ونواصل البحث عن الأب".

وأفادت معلومات بخطف الثنائي أثناء توجههما بسيارة إلى منزلهما.

هذا وبدوره،أصدر نادي ليفربول بيانا رسميا اليوم الأحد عبر "تويتر"حول واقعة اختطاف والدي لويس دياز، نجم الفريق، في كولومبيا قبل ساعات من مباراة نوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

وذكر ليفربول في بيانه: "يؤكد النادي أنه على علم بوضع عائلة لويس دياز في كولومبيان، ويحدونا أمل كبير أن يجرى حل هذه المسألة بأمان، وفي أقرب فرصة ممكنة. في هذه الأثناء، سيظل ما هو في مصلحة اللاعب أولويتنا المباشرة".

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مسلحون يخطفون والدي مهاجم ليفربول!

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