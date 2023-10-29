الصحفيين الفلسطينيين كتيبة متقدمة مع شعبهم في الساحات + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مباشر مع مراسلة قناة العالم من مستشفى شهداء الأقصى بغزة قال وسام عفيفة: لم نمر سابقا بهذا الشكل من الإجرام ضد الصحفيين الفلسطينيين.

وأكد أن الصحفيين وفي هذه المعركة كانوا بكل جدارة واستحقاق كتيبة متقدمة مع شعبهم وكانوا حاضرين في الميدان لكشف الجريمة وفضح المجزرة، مضيفاً: وكانوا جزءاً من الخبر.. لم يكتبوا الخبر وينشروه وحسب، بل هم تحولوا في لحظة من اللحظات إلى خبر.. هم ليسوا الصحفيين فقط بل هم فدائيين.

وقال: رسالتنا للعالم هي أننا باقون، وهذا جزء من رسالتنا وعملنا، لن نتراجع ولن نتنازل، إذا كان الطفل الفلسطيني يخرج من تحت الأنقاض رافعاً إشارة النصر فنحن أيضا كصحفيين أجدر بنا وبمسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والمهنية أن نكون على رأس عملنا.

وأضاف: هذه رسالة إلى العالم والمنظمات الدولية واتحاد الصحفيين الدوليين وكل المؤسسات الحقيقية.. هذا وقتكم وهذا يومكم لكي ترفعوا صوتكم عالياً ولكي توقفوا المجزرة بحق شعبنا وبحق الأسرة الصحفية والصحفيين الفلسطينيين.. آن الأوان لكل النقابات الصحفية في الدول العربية أن تعلوا صوتها وأن تكون حاضرة في الميدان.

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