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نتنياهو يتجاوز الخط الأحمر: لقد أخطأت!

نتنياهو يتجاوز الخط الأحمر: لقد أخطأت!
الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

في تطور جديد ومثير، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالاعتراف بخطأه بعدما وجه الاتهام لوكالات الاستخبارات بأنها هي المسؤولة عن إخفاق السابع من أكتوبر الجاري.

العالم- فلسطين

وقد أعلن نتنياهو عن هذا الاعتراف في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"٬ قائلا: لقد اخطأت.

وكان نتنياهو قد قال في تغريدة سابقة: "وكالات الاستخبارات كانت تقدر بأن حركة حماس مردوعة إثر الحروب السابقة واتجهت نحو التسوية"، مشيرًا إلى أن هذا التقييم قد تم تقديمه له عدة مرات قبل اندلاع الأعمال القتالية.

وقد استقبل هذا التصريح بموجة انتقادات واسعة من معارضي نتنياهو داخل الحكومة وخارجها.

حيث رد عضو حكومة الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، قائلاً: "عندما نكون في حالة حرب يجب على القيادة أن تتحلى بالمسؤولية".

ودعا غانتس، نتنياهو إلى التراجع عن تصريحاته.

وفي تطور متسارع للأحداث، أكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، المعروفة بتوجهاتها المعارضة لنتنياهو، أن الأخير يتحمل المسؤولية الكاملة في فشل توقع الهجوم.

وقد استندت الصحيفة إلى معلوماتها حول تجاهل نتنياهو لتقييمات شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، بالإضافة إلى تقييمات رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك".

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