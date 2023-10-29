نتنياهو يتجاوز الخط الأحمر: لقد أخطأت!

العالم- فلسطين

وقد أعلن نتنياهو عن هذا الاعتراف في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"٬ قائلا: لقد اخطأت.

وكان نتنياهو قد قال في تغريدة سابقة: "وكالات الاستخبارات كانت تقدر بأن حركة حماس مردوعة إثر الحروب السابقة واتجهت نحو التسوية"، مشيرًا إلى أن هذا التقييم قد تم تقديمه له عدة مرات قبل اندلاع الأعمال القتالية.

وقد استقبل هذا التصريح بموجة انتقادات واسعة من معارضي نتنياهو داخل الحكومة وخارجها.

حيث رد عضو حكومة الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، قائلاً: "عندما نكون في حالة حرب يجب على القيادة أن تتحلى بالمسؤولية".

ودعا غانتس، نتنياهو إلى التراجع عن تصريحاته.

وفي تطور متسارع للأحداث، أكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، المعروفة بتوجهاتها المعارضة لنتنياهو، أن الأخير يتحمل المسؤولية الكاملة في فشل توقع الهجوم.

وقد استندت الصحيفة إلى معلوماتها حول تجاهل نتنياهو لتقييمات شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، بالإضافة إلى تقييمات رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك".