نيويورك تايمز: 'إسرائيل' أوقفت خطط الاجتياح البري لقطاع غزة

العالم - فلسطين

وأثارت خطط الغزو البري الإسرائيلي قلق المسؤولين في واشنطن من افتقارها إلى أهداف عسكرية قابلة للتحقيق، عدا عن قلقهم بشأن جهوزية الجيش الإسرائيلي لشن غزو بري.

ومساء الجمعة الماضية، أعلن جيش الاحتلال توسيع العملية البرية، وشن قصف مكثف في مختلف أنحاء قطاع غزة، بالتزامن مع تعطل شبكات الاتصالات والإنترنت، قبل أن يُعلن صباح اليوم عن عودتها إلى العمل بشكل جزئي.

وقال مسؤولون أميركيون يوم أمس السبت، للصحيفة، إن التوغلات التي تقوم بها القوات البرية الإسرائيلية في غزة حتى الآن أصغر حجما وأكثر تركيزا مما وصفه المسؤولون العسكريون الإسرائيليون في البداية لأوستن وغيره من كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين.

وبحسب ما تنقل "نيويورك تايمز" عن مسؤول أميركي لم تكشف عن اسمه، فإن الإسرائيليين قاموا بتحسين وتنقيح خطتهم بعد جهود بذلها أوستن ومسؤولون آخرون.

وكان أوستن قد شدد، خلال محادثة مع "وزير الأمن الإسرائيلي" يوآف غالانت، على أهمية إجراء دراسة متأنية لكيفية قيام القوات الإسرائيلية بالغزو، في ظل امتلاك حماس شبكة واسعة ومعقدة من الأنفاق.

بالمقابل، تقول إدارة الرئيس جو بايدن إن الولايات المتحدة لم تبلغ الكيان الإسرائيلي بما يجب فعله في "الحرب"، وإنها ما زالت تدعم الغزو البري لقطاع غزة.

وتشير الصحيفة إلى أن مسألة المفاوضات حول "الرهائن" هي أحد العوامل الرئيسية التي دفعت الكيان الإسرائيلي لإعادة التفكير بالغزو، إضافة إلى وجود انقسام بين القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين حول كيفية وموعد الغزو، ,حتى إن كان سيتم أم لا.

وقالت إن مسؤولين حاليين وسابقين في البنتاغون، إضافة إلى قادة أميركيين سابقين أجروا عمليات عسكرية في المناطق الحضرية، أعربوا عن اعتقادهم أن الكيان الإسرائيلي ينفذ عملية تدريجية، إذ تتقدم وحدات استطلاع إلى داخل قطاع غزة لـ"تحديد مواقع مقاتلي حماس والاشتباك معهم وتحديد نقاط ضعفهم".

من جانبه، قال ميك مولروي، وهو مسؤول كبير سابق في سياسة الشرق الأوسط في البنتاغون وموظف متقاعد في وكالة المخابرات المركزية، للصحيفة: "بمجرد اكتشاف إسرائيل نقاط الضعف والفجوات، ستستعين بالقوة الهجومية الرئيسية"، فيما قال فريدريك بي. هودجز، وهو جنرال متقاعد بالجيش، إن هذا التكتيك يبدو أيضًا وسيلة للقوات الإسرائيلية "لتقليل أو الحد من الخسائر البشرية وكذلك الأضرار الجانبية" للمباني.

وخلال لقائه مع عائلات الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة يوم أمس، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن هناك "قوة خاصة دخلت إلى شمال قطاع غزة الليلة الماضية"، وإن جيش الاحتلال كثّف ضرباته الجوية في الأيام الأخيرة لـ"مساعدة قواتنا على الدخول البري"، معرباً عن اعتقاده أن "الهجوم البري قد يساعد في إعادة الرهائن"، وأنه "لا تناقض بين توسيع العملية البرية والسعي إلى الإفراج عن المخطوفين".

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أكثر من مرة تنفيذ عمليات توغل بري في قطاع غزة، زعم خلالها تدمير بنى ومواقع لحركة حماس، فيما أشارت مصادر فلسطينية إلى أن عمليات التوغل التي يتحدث عنها الاحتلال محدودة جدًا، كما أعلنت كتائب القسام أكثر من مرة تصدي مقاتليها لعميات توغل بري وبحري.

يأتي ذلك فيما تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ23 على التوالي، غاراتها المكثفة على قطاع غزة، مستهدفةً عدداً من المباني والتجمعات السكنية والمؤسسات الحكومية، فيما بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي، في آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية، 8005 شهيد و17439 مصاباً بجراح مختلفة.