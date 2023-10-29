الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٣:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ الخزعلي يلتقي وفدا من حركة حماس في بغداد

الشيخ الخزعلي يلتقي وفدا من حركة حماس في بغداد
الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

تباحث الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق، الشيخ قيس الخزعلي، في مكتبه ببغداد، اليوم الأحد، مع وفد من حركة حماس، أهم التطورات في قطاع غزة.

العالم - العراق

وضم الموفد، القيادي في حماس، أسامة حمدان، ومحمد الحافي عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية،و المرافقين لهما.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أهم التطورات التي يشهدها قطاع غزة، وصمود المقاومة، واستبسال رجالها في التصدّي لأعنف هجمة يقوم بها كيان الاحتلال الغاصب.

كما أكد الشيخ الخزعلي، موقفَ العراق عموماً، وفصائل المقاومة خصوصا، الثابت تجاه القضايا المصيرية للأمة الإسلامية، التي أبرزها القضية الفلسطينية.

وفي ختام اللقاء، تقدم وفد المقاومة الإسلامية في حماس، بالشكر الجزيل للأمين العام الشيخ الخزعلي، لمواقفه الداعمة لقضايا الشعوب المظلومة والمقاوِمة، ومنها الشعب الفلسطيني الصابر المجاهد.

روابط ذات صلة

الخزعلي: تطورات احداث غزة تنذر بدخول المنطقة لحرب شاملة

الشيخ الخزعلي یتصل بهنيّة ویؤكد التزام العراق بدعم القضية الفلسطينية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رواية مؤلمة.. فيديو عن "حلم طفل" بات معلقا إلى الأبد في غزة !

أميركا تعرض على "إسرائيل" خطة بديلة للهجوم البري على غزة

رغم التبرع الكثيف بالدم.. مستشفى شهداء الأقصى بغزة: أكياس الدم لا تكفينا أكثر من أسبوع + فيديو

لحظة بلحظة.. 23 يوما من العدوان على قطاع غزة

شاهد/ ارض الحرمين تستعد للغناء على جثامين شهداء غزة!

توقعات بنشاط زلزالي قوي: تحذير مرعب من العالم الهولندي