الشيخ الخزعلي يلتقي وفدا من حركة حماس في بغداد

العالم - العراق

وضم الموفد، القيادي في حماس، أسامة حمدان، ومحمد الحافي عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية،و المرافقين لهما.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أهم التطورات التي يشهدها قطاع غزة، وصمود المقاومة، واستبسال رجالها في التصدّي لأعنف هجمة يقوم بها كيان الاحتلال الغاصب.

كما أكد الشيخ الخزعلي، موقفَ العراق عموماً، وفصائل المقاومة خصوصا، الثابت تجاه القضايا المصيرية للأمة الإسلامية، التي أبرزها القضية الفلسطينية.

وفي ختام اللقاء، تقدم وفد المقاومة الإسلامية في حماس، بالشكر الجزيل للأمين العام الشيخ الخزعلي، لمواقفه الداعمة لقضايا الشعوب المظلومة والمقاوِمة، ومنها الشعب الفلسطيني الصابر المجاهد.