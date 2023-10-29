توقعات بنشاط زلزالي قوي: تحذير مرعب من العالم الهولندي

العالم- حوادث

وفي تغريدة على حسابه بموقع "إكس"، أشار هوغربيتس إلى تقارب لا يقل عن 5 اقترانات كوكبية تستمر حتى 30 أكتوبر.

العالم الهولندي أبرز أهمية هذه الاقترانات بسبب تزامنها مع اكتمال القمر، حيث حذر من الاقتران الرباعي الذي يضم المريخ، وعطارد، والأرض، والمشتري، مبينًا أن هذه الهندسة الكوكبية المعقدة قد تولد تيارات كهرومغناطيسية قوية جدًا قد تسبب نشاطًا زلزاليًا ملحوظًا.

وعلى الرغم من تحديده ليوم 31 أكتوبر كموعد محتمل للزلزال، فقد أوضح أن التوقعات قد تتغير بفارق يوم إلى الأمام أو الخلف. وأضاف: “نحن لا نعرف بالضبط متى قد تحدث الزلازل الكبرى، لكن التوقعات تشير إلى 31 أكتوبر، بفارق يوم”.

واختتم هوغربيتس تصريحاته بدعوة الجمهور لتوخي الحذر، قائلاً: “يجب أن ننتظر ونرى كيف ستستجيب الأرض. هذا أسبوع حاسم، كونوا في حالة تأهب”.

يُذكر أن هوغربيتس هو أحد الأسماء المثيرة للجدل في مجال علم الزلازل، حيث يربط بين النشاط الزلزالي والأحداث الفلكية.