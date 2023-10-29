بالفيديو: الاحتلال يهدد اسيرا محررا، دورك بالاغتيال قادم

العالم - فلسطين

وقالت في مراسلتنا في جنين راية عروق اليوم الاحد: اليوم كانت هناك مسيرات حاشدة من قبل طلاب كل الضفة الغربية حيث خرجوا معلنين دعمهم لغزة والمقاومة ولأهالي غزة، الذين يُقصفون لليوم الثالث والعشرين على التوالي، وايضا تنديدا بالصمت العربي ازاء هذه الجرائم.

واضافت: كانت هناك الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اعتقالات واسعة تخللتها عمليات اطلاق نيران ما ادى الى استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين.

وتابعت: اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مخيم عسكر ومخيم بلاطة، حيث استشهد في مخيم عسكر الشاب نعيم الفران، فيما اصيب تسعة اخرون من المواطنين اثر مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال التي قامت بتفجير وهدم منزل.

واوضحت مراسلتنا ان قوات الاحتلال اقتحمت كل مدن الضفة وقراها وخيماتها، مشيرة الى انها قامت بهدم منزل المواطن حسن قطناني، الذي تتهمه بالمسؤولية عن تنفيذ عملية الاغوار الشمالية في شهر ابريل والتي ادت الى قتل 3 مستوطنات.

وتابعت: كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة قرب نابلس ما ادى الى وقوع 5 اصابات، كما اقتحمت بيت ريما شمال غرب رام الله، حيث اندلعت مواجهات واشتباكات ادت الى استشهاد الشاب ناصر البرغوثي واصابة 11 مواطنا.

واضافت: ان قوات الاحتلال اقتحمت قرية طمون جنوب بلدة طوباس واندلعت مواجهات، استشهد على اثرها الشاب رماح قطيشات برصاص الاحتلال.

وقالت مراسلتنا: واقتحمت قوات الاحتلال مدججة بآليات عسكرية متعددة الحواجز المحيطة بمدينة جنين، لكنها لم تقتحم مخيم جنين، واقتصرت على احياء معينة في داخل الميدنة، حيث اصيب 5 مواطنين في مواجهات، فيما ازال الاحتلال خيمة اعتصام، لانه لا يريد ان تنظم الاعتصامات والمسيرات التي تنطلق من الخيمة.

واشارت الى ان كتائب المقاومة في مخيم جنين قالت انها استطاعت اسقاط طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الاسرائيلي في المدينة.

واوضحت ان كل ذلك تخللته حملة اعتقالات واسعة قامت بها قوات الاحتلال في مدن الضفة الغربية، حيث قال نادي الاسير بأن مجمل الاعتقالات صباح اليوم طالت 25 شخصا، ما يرفع مجمل عدد المعتقلين منذ عملية طوفان الاقصى الى 1550 معتقلا.

واكدت مراسلتنا ان هناك مواجهات مستمرة في مناطق عديدة، والمسيرات لم تتوقف في مدن الضفة الغربية، فيما تصاعدت اعتداءات المستوطنين اليوم اتسعت من مدينة نابلس الى الخليل، حيث كانت هناك اعتداءات على بعض المواطنين والمزارعين.

وتابعت: ان الاحتلال والمستوطنين لازالوا يمنعون المزراعين الفلسطينيين من قطف ثمار الزيتون في الموسم، موضحة ان موسم قطاف الزيتون يمثل رمزية وطنية لدى الفلسطينيين، لكن قوات الاحتلال تترك المستوطنين يعتدون على الفلسطيين وزراعتهم.

وقالت مراسلة قناة العالم في جنين: المستوطنون قاموا بقلع أشجار الزيتون للفلسطينيين في قرى نابلس التي تضم اكبر عدد من المستوطنات، وكذلك اكبر عدد من المستوطنين المتطرفين، مشيرة الى ان هناك عملية تسليح لاكثر من 26 الف مستوطن منذ عملية طوفان الاقصى.

وحول اوضاع الاسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال قالت ان ادارة السجون لازالت تضيق عليهم، وتواصل اجراءاتها العقابية والانتقامية بعد عملية طوفان الاقصى من اغلاق وحرمان من الطعام.

واضافت مراسلتنا: كذلك تم اليوم اعتقال المواطنة اميمة بشارات وهي زوجة الاسير المحرر بلال بشارات، الذي كان قد تم نفيه الى غزة، بموجب صفقة تبادل، موضحة ان قوات الاحتلال بعثت برسائل الى الاسير بشارات تقول فيها ان زوجتك معنا الان وانك دورك اصبح قريبا في الاغتيال.