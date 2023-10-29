تفاصيل جديدة عن موت متزعم زمرة المنافقين "مسعود رجوي" وآخر أيام حياته

العالم- ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء، نقلا عن المصدر ان مسعود رجوي توفي عام 2020، بينما أضطر قبل وفاته إلى بتر ساقه وفقدان بصره بسبب تقدم واستفحال المرض السكري في جسمه.

وافاد المصدر ان مسعود رجوي وبعد الهجوم الأمريكي على العراق، أصيب في إحدى عمليات القوات الأمريكية بجراح شديدة في ساقه ووجهه، ولهذا السبب كان يتجنب الظهور العلني.

وبعد فترة، وبسبب الوضع غير المناسب للاختباء في الأردن (بعد هروبه من العراق)، تم إصابته بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، كما أن الخوف من الكشف عن مكان اختبائه حال دون علاجه في المراكز الطبية. ومع تفاقم مرض السكري، فقد مسعود رجوي بصره أيضًا وبُترت إحدى ساقيه.

في مطلع التسعينيات، وفي أعقاب مساعي المنافقين للهروب من العراق (بسبب الضغوط المتعددة لقوات الحشد الشعبي العراقي وهجمات إيران على مقر أشرف)، كان على المنافقين من أجل مغادرة العراق والانتقال الى البانيا ان يتم شطب اسمها من قائمة المنظمات الإرهابية التي صنفت من قبل امريكا وبريطانيا.

وكانت أحدى الشروط الامريكية لشطبها من قائمة الإرهاب هو عدم ظهور مسعود رجوي في أي برنامج أو لقاء أو لقاء وحتى نشر صورته (كما حدث منذ عام 2002 ).