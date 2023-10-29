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رابع دولة عربية تجبر أمريكا على اغلاق سفارتها على ارضها

رابع دولة عربية تجبر أمريكا على اغلاق سفارتها على ارضها
الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكدت الخارجية الامريكية في بيان لها بدء اجلاء موظفيها في سفارتي بغداد واربيل.

العالم- العراق

وهناك ترتيبات لإغلاق سفارتها في العاصمة العراقية كرابع دولة عربية تتعرض فيها الولايات المتحدة للطرد.

وتتزامن اجلاء الموظفين الأمريكيين من بغداد وكردستان مع تحذير الخارجية الامريكية لرعاياها من مغبة السفر إلى العراق ومطالبتهم بمغادرتها فورا.

وتأتي هذه الخطوات في وقت تستعد فيها القوات الامريكية لمعركة واسعة هناك في ظل توجيهات وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن بنشر المزيد من المنظومات الدفاعية لبلاده في العراق مع تصاعد للهجمات التي تشنها فصائل المقاومة الإسلامية على القواعد الامريكية.

والعراق رابع دولة عربية تجبر أمريكا على اغلاق سفاراتها حيث سبق لواشنطن وان أغلقت سفاراتها في لبنان وسوريا ناهيك عن الاغلاق المؤقت في سلطنة عمان عشية احتجاجات منددة بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وتخشى الولايات المتحدة ان تؤدي الحرب الحالية في المنطقة والتي تصطف فيها إلى جانب الاحتلال الاسرائيلي لتقليص نفوها في المنطقة مستقبلا في ظل المؤشرات عن انهاء هيمنتها بعدة دول عربية ناهيك عن الاحتقان الشعبي في دول أخرى.

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