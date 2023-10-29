جيش الاحتلال يهدد بعملية برية وسط خلافات بين السياسيين والعسكر + فيديو

العالم – خاص بالعالم

تؤكد التطورات المتلاحقة في قطاع غزة عزم كيان الاحتلال الإسرائيلي على إعادة الاعتبار لجيشه المهزوم، بموازات التهديد بعملية برية ضد المقاومة الفلسطينية، بينما تترنح تلك العملية على وقع الخلافات بين السياسيين والعسكر في كيان الاحتلال وتحديات الميدان.

وضمن البروباغاندا التي يعمل عليها جيش الاحتلال مدعوما من واشنطن خرجت صحيفة نيويورك تايمز لتقول نقلا عن مسؤولين أميركيين إن إسرائيل قررت وقف الغزو البري لقطاع غزة واستبداله بتوغلات برية محدودة بما يتماشى مع مقترحات وزير الدفاع الأميركي على أهمية إجراء دراسة متأنية لكيفية القيام بالغزو، في ظل امتلاك حماس شبكة واسعة ومعقدة من الأنفاق.

فالأنفاق هي ما يضفي مزيدا من الخوف المتراكم على قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين لم يستفيقوا بعد من كابوس السابع من أكتوبر وعملية طوفان الأقصى التي حطمت صورة الجيشهم الذي قيل إنه لا يقهر.. جيش أصيب بخسائر فادحة ليل الجمعة السبت عندما قرر تجربة أول توغل بري على أطراف القطاع، حيث تعرض لكمائن قاتلة، كما حدث مع مدرعة النمر شرقي الشجاعية بقطاع غزة التي استهدفتها كتائب القسام بصاروخ موجهة ما أدى إلى تدميرها.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أكثر من مرة تنفيذ عمليات توغب بري في قطاع غزة زعم خلالها تدمير مواقع لحركة حماس، فيما أكدت كتائب القسام إحباط تلك العمليات.

وأثارت خطط الغزو البري الإسرائيلي قلق المسؤولين في واشنطن الذين أعربوا عن قلقهم من افتقارها لأهداف عسكرية قابلة للتحقيق، عدا عن قلقهم بشأن استعداد الجيش الإسرائيلي لشن غزو بري.

في المقابل زودت واشنطن جيش الاحتلال بقنابل خاصة خارقة للأنفاق، وقد بدأ يستخدمها بالفعل، يشير إليها حجم الدمار الذي تخلفه تلك الغارات الوحشية الهستيرية ضد أهداف مدنية أوقعت آلاف الضحايا والمشردين، في أبشع صورة من صور القتل والهمجية الصهيونية.

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