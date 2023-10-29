الخلاف يتسع داخل كيان الاحتلال ونتنياهو يضطر للاعتذار عن تغريدة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

الخلافات الداخلية بين قادة كيان الاحتلال الإسرائيلي تتسع وتظهر للعلن.. حيث تصاعدت حد التلاوم في الأوساط السياسية والأمنية بشأن المسؤولية عن الإخفاق الأمني وراء هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الذي يواجه انتقادات حادة قدم اعتذاره بعدما نشر تغريدة يلقي فيها باللائمة على أجهزة الأمن والمخابرات، واضطر نتنياهو لحذف تغريدة نشرها على موقع اكسباد أثارت انتقادات واسعة من جانب سياسيين وقادة الأحزاب وحتى من داخل مجلس الحرب الإسرائيلي.. حيث قال نتنياهو في تغريدته إنه لا يتحمل مسؤولية الهجوم الذين نفذه حماس.. وإن رؤساء الأجهزة الأمنية لم يبلغوه أنهم أخفقوا بالقيام بعملهم.. مشددا على أن جميع المسؤولين الأمنيين بمن فيهم رئيس مجلس الأمن القومي ورئيس جهاز الأمن العام الشباك قالوا إن حماس لم تعد تريد الحرب وإنها ارتدعت وتريد التسوية بحسب قوله.

تصريحات نتنياهو هذه أثارت العديد من الردود والانتقادات، حيث انتقد عضو مجلس الحرب بيني غانتس وهو عضو حكومة الطوارئ ووزير الدفاع السابق هذه التصريحات داعيا نتنياهو إلى التراجع عن تصريحاتة والامتناع عن أي إجراء أو تصريح آخر يضر بما أسماه قدرة الشعب على الصمود.. وأكد بيني غانتس أن على نتنياهو أن يتحمل المسؤولية.

من جهته شن زعيم المعارضة ورئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد هجوما على نتنياهو مشددا على أن نتنياهو تجاوز الخط الأحمر، مضيفا أنه يحاول إلقاء اللوم على الأجهزة الأمنية والعسكرية بدلا من دعمها، مضيفا أن محاولة التنصل من المسؤولية وإلقاء اللوم على المؤسسة الأمنية تضعف الجيش الإسرائيلي أثناء قتاله، وعلى نتنياهو أن يعتذر عن كلامه.

كما علقت منظمة ما يسمى بـ"إخوة السلاح" على تصريحات نتنياهو وقالت إن الأخير اختار الألاعيب السياسية بينما الشعب يتوحد خلف الجيش ويعمل طوال الوقت من أجل الانتصار على حماس.

وفي السياق ذاته تصاعدت الاحتجاجات من قبل أهالي الأسرى في كيان الاحتلال، حيث ينظم الأهالي احتجاجات شبه يومية للمطالبة بكشف مصير أقربائهم والمطالبة بمساع حكومية بالإفراج عنهم من يد المقاومة الفلسطينية.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..