تظاهرات شعبية حاشدة فی شتى أنحاء العالم دعما لغزة وتنديداً بالاحتلال + فيديو

العالم - خاص بالعالم

تشهد العواصم العربية والإفريقية والغربية هذه الأيام تظاهرات ضخمة دعما لفلسطين وتنديدا بجرائم الكيان الإسرائيلي.

عربيا خرج مئات الأشخاص في العاصمة اللبنانية بيروت في تظاهرة حاشدة طالبوا خلالها بوقف العدوان المستمر على غزة ومحاسبة الاحتلال على جرائم الحرب التي يرتكبها تجاه الشعب الفلسطيني.

كما تظاهر عشرات البحرينيين في جزيرة سترة تضامنا مع غزة، وللمطالبة بطرد سفير الكيان الإسرائيلي من المنامة.

وفي كيب تاون بجنوب إفريقيا، نظم المئات من الجاليات العربية والأجنبية تظاهرة حاشدة للمطالبة برفع الحصار عن غزة، وانتقدوا الصمت الدولي تجاه ما يحدث، مطالبين بوقف إطلاق النار الفوري.

في القارة الأميركية شهدت مدن نيويورك وكاليفورنيا وديترويت في ولاية ميشيغن تظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف النشطاء تنديدا بالعدوان على غزة، ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين هاتفين بالحرية للشعب المظلوم.

كما سار الآلاف من الأميركيين المؤيدين للقضية الفلسطينية، وحشد من اليهود المعارضين لجرائم الاحتلال في شوارع بروكلين كجزء من سلسلة التظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية.

أوروبيا وتحديدا في العاصمة الإسبانية مدريد، نظم الآلاف مسيرة تضامنية مع القضية الفلسطينية، وشهدت مدينة فالنسيا هي الأخرى تظاهرة حاشدة داعمة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم وحشية وعدوان إسرائيلي منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، ندد المشاركون فيها بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وخصوصا داخل قطاع غزة.

كما تظاهر المئات في العاصمة الإيطالية روما تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية شاركت فيها جمعية شباب فلسطين في إيطاليا والجاليات الفلسطينية والعديد من المنظمات الإيطالية غير الحكومية.

وخرجت تظاهرة حاشدة وسط العاصمة الألمانية برلين للمطالبة برفع الحصار عن غزة وهتف المحتجون بالحرية لفلسطين ووقف قتل المدنيين والإبادة في غزة.

وشهدت العاصمة الفرنسية تظاهرات منددة باستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة والسياسة الفرنسية الداعمة لهذا الكيان وجرائمه بحق المدنيين العزل في غزة.

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