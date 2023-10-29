المقاومة العراقية تستهدف قاعدة أمريكية في الحسكة بطائرات مسيرة

العالم - الأميركيتان

وقالت "المقاومة الاسلامية في العراق" في بيان لها إن "مجاهدي المقاومة استهدفوا قاعدة للاحتلال الاميركي في الشدادي جنوب الحسكة السورية بطائرتين مسيرتين اصابتا اهدافهما بشكل مباشر.

من جهته قال المرصد السوري المعارض في بيان له: "دوت انفجارات خلال الساعات الفائتة، تبين أنها ناجمة عن استهداف جديد من قبل طائرات مسيرة، أطلقت من داخل الأراضي العراقية باتجاه قاعدة الشدادي التابعة لقوات التحالف الدولي في ريف الحسكة الجنوبي".

وأشار المرصد إلى تصاعد أعمدة الدخان من القاعدة، وسط انتشار واستنفار للقوات الأمريكية، لافتا إلى أن ذلك يأتي بعد مضي ساعات من إجراء قوات "التحالف الدولي" تدريبات عسكرية مشتركة بالذخيرة الحية، في قاعدتي قصرك وتل بيدر شمالي الحسكة، للتأكد من الجاهزية القتالية، وتزامنا مع تدريبات ضمن قاعدة حقل العمر النفطي شرق دير الزور، أكبر قواعد "التحالف الدولي" في سوريا.

ووفقاً للمرصد، توزعت الضربات على النحو التالي: 3 على قاعدة التنف، و4 على قاعدة حقل العمر النفطي، و2 على قاعدة حقل كونيكو للغاز، و1 على القاعدة الأمريكية في روباربا بريف مدينة المالكية، و2 على قاعدة خراب الجير برميلا، و2 على قاعدة الشدادي.