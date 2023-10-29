الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣
١٠:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

تبون: ما يحدث في غزة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

تبون: ما يحدث في غزة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الأحد، في لقاء له مع المجتمع المدني بولاية الجلفة، أن ما يحدث في غزة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

العالم-الجزائر

وقال تبون: "مع الأسف لم نكمل ملف المصالحة الفلسطينية، كانت نيتنا خالصة، وكان الاتفاق على عقد اجتماع منظمة التحرير الفلسطينية بكامل فصائلها بالجزائر لكن هذا لم يحدث، لم يتركونا نكمل لأن الشتات يخدم أناسا كثيرين ممن يتاجرون بالقضية الفلسطينية".

وأضاف: "ما يحدث في غزة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، الفلسطينيون ليسوا إرهابيين".

وتابع تبون: "من يدافع عن حقه وعن وطنه ليس إرهابيا، ونحن كنا ندافع عن حقنا وقت الاستعمار".

ومع دخول الحرب يومها الـ23 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ووسعت نطاق عمليتها البرية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

روابط ذات صلة

وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في العاصمة الجزائر + فيديو

الجزائر تدين اعتداء 'حمص' الإرهابي على الكلية الحربية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة: "إسرائيل" شعرت بالإهانة والمذلة بعد طوفان الأقصى

تبون: ما يحدث في غزة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

المقاومة العراقية تستهدف قاعدة أمريكية في الحسكة بطائرات مسيرة

النرويج تعتبر العدوان الاسرائيلي على غزة بأنه تجاوز الحد بشكل كبير

النازحون داخل مستشفى القدس المهدد بالقصف +فيديو

فيديو: هل اميركا اقنعت اسرائيل بعدم اجتياح غزة؟