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أبو مرزوق: نأمل من مصر اتخاذ موقف حاسم لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة في أقرب وقت

أبو مرزوق: نأمل من مصر اتخاذ موقف حاسم لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة في أقرب وقت
الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر عضو المكتب السياسي في "حماس" موسى أبو مرزوق أن الحركة تتوقع "من الجانب المصري اتخاذ موقف حاسم في شأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة في أقرب وقت".

العام-فلسطين

وقال موسى أبو مرزوق: "لا يجوز أن تبقى مصر بلداً متفرجا وتكتفي بالمناشدة لإدخال المساعدات لغزة.. نأمل ونتوقع من الجانب المصري اتخاذ موقف حاسم لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة في أقرب وقت".

من جهة اخرى، أوضح أبو مرزوق أن: "رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته هم من يعيق صفقة تبادل الأسرى"، مردفا: "نعتقد أنه ستكون هناك ردود من سلطات الاحتلال بشأن رؤيتنا لملف تبادل الأسرى".

هذا وبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الوضع في قطاع غزة. وأكد خلال الاتصال أن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان اليوم الأحد، إن الرئيسين اتفقا على أهمية تكثيف الجهود لزيادة المساعدات بشكل ملموس وفعال ومستدام، وبكميات تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة هائلة.

كما أكد السيسي موقف مصر الرافض لسياسات العقاب الجماعي، وشدد على أن مصر "لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى الأراضي المصرية.

بدوره أعرب الرئيس الأمريكي عن موقف واشنطن الرافض لنزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم.

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