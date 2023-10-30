السيد حسن نصرالله يتحدث يوم الجمعة المقبل

العالم-لبنان
صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
” من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمن من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ”
اعتزازا وافتخارا بالشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس دفاعا عن غزة والشعب الفلسطيني والمقدسات.
ندعوكم لحضور الاحتفال التكريمي والذي يتحدث فيه:
سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
الزمان: الجمعة 3 تشرين الثاني 2023
الساعة الثالثة بعد الظهر.
وذلك في الأماكن التالية:
١- باحة عاشوراء- الضاحية الجنوبية
٢- حسينية مدينة النبطية.
٣- حسينية دير قانون النهر.
٤- حسينية مقام السيدة خولة(ع) بعلبك.