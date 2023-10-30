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السيد حسن نصرالله يتحدث يوم الجمعة المقبل

السيد حسن نصرالله يتحدث يوم الجمعة المقبل
الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

يتحدث السيد حسن نصرالله يوم الجمعة المقبل في 03-11-2023 الساعة 15:00 خلال احتفال تكريمي بشهداء طريق القدس.

العالم-لبنان

صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمن من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا

اعتزازا وافتخارا بالشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس دفاعا عن غزة والشعب الفلسطيني والمقدسات.

ندعوكم لحضور الاحتفال التكريمي والذي يتحدث فيه:

سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله

الزمان: الجمعة 3 تشرين الثاني 2023

الساعة الثالثة بعد الظهر.

وذلك في الأماكن التالية:

١- باحة عاشوراء- الضاحية الجنوبية

٢- حسينية مدينة النبطية.

٣- حسينية دير قانون النهر.

٤- حسينية مقام السيدة خولة(ع) بعلبك.

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