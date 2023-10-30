هكذا قضت جنين ليلتها.. شاهد ما الذي فعله جيش الاحتلال بها؟

وقالت مراسلتنا، ان اول شيء يفعله الاحتلال الاسرائيلي قبل عملية اقتحام، بقطع التيار الكهربائي، مشيرة الى اندلاع اشتباكات عنيفة بين المواطنين والمقاومين مع جنود الاحتلال ما ادى الى سقوط عدد الشهداء، بينهم وئام الحنون ابرز قادة كتيبة جنين، اضافة الى اصابة العشرات في الاقتحام الشرس.

واوضحت ان الاحتلال طالب باخلاء بعض المنازل حتى يتم هدمها، لافتة الى ان قوات الاحتلال مازالت موجودة داخل المخيم وتنسحب تدريجياً ومن ثم تعود اليه، ولكن عمليتها لم تنتهي بعد ويبدو ان دخولها سيكون لمدة طويلة، فيما تحلق طائرات حربية ومسيرة فوق المخيم، اضافة الى قصف بصاورخ موجه نحو احد منازل في حارة داخل المخيم ما ادى الى وقوع اصابات عديدة وشهيد.

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