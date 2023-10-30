عمليات نوعية.. من بين الركام وخلف خطوط العدو يخرج المقاومون بوجه الاحتلال

وقال مراسلنا: ان الليلة الماضية كانت قاسية جداً على قطاع غزة وسط سماع اصوات كثيفة جداً من المدفعية وسماع اصوات الاشتباكات الضارية واطلاق للرصاص بين المقاومة من كتائب القسام وسرايا القدس وما بين الجيش الاسرائيلي في المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى، الذي حاول التقدم داخل قطاع غزة حتى يأخذ صورة وهمية يصدرها الى الجبهة الداخلية المترهلة لديه، مشيراً الى ان وقوع العديد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الاسرائيلي وسط تعتيم اعلامي كونه هو من يتحكم بوسائل الاعلام.

واوضح ان المقاومة الفلسطينية اعلنت انها نفذت عملية نوعية من خلف خطوط العدو في منطقة زكيم في شمال قطاع غزة، تلك الحدود التي تقدم فيها قوات العدو عدة امتار، واجهزت عليها، مشيراً الى ان الاشتباكات تدور الآن على ثلاث محاور، الاول منطقة شمال قطاع غزة، والثاني منطقة شرق مدينة غزة التي تعرضت لقصف مدفعي عنيف جداً ولقصف طائرات الف 16 الامريكية، وهدمت منازل عديدة ولم تصل اليها سيارات الاسعاف لضعف شبكة التواصل وتدمير البنية التحتية وتجريف الشوارع وعرقلة عمل سيارات الاسعاف.

واشار الى ان المحور الثالث يتعلق بالمنطقة الوسطى حيث تقدمت الآليات الاسرائيلية ليلة امس تحت غطاء ناري كثيف من القذائف، وذلك لحماية جنود الاحتلال المتوغلة.

كما لفت مراسلنا الى ان حصيلة الشهداء والمصابين يجب تحديثها كل دقيقة او دقيقتين بسبب المجازر العديدة والمتواصلة بحق اهالي غزة، اضافة الى المئات من المفقودين مازالزا تحت الانقاض.

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