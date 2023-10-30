الاحتلال يصفر المناطق الأمنة في غزة ويرتكب إبادة جماعية فيها

العالم - مراسلون

تطهير وابادة جماعية ما يحدث في غزة، قصف عنيف لايتوقف في جميع مناطق القطاع. يقول الاحتلال ان عملياته تتركز شمال وادي غزة وان جنوب الوادي هي مناطق أمنة، في حين يكشف حجم المجازر وطبيعة اماكن الاستهداف بأن كل القطاع مستهدف وان مربعات سكنية ابيدت بالكامل في جميع محافظات القطاع.

القصف الذي يستهدف القطاع تجاوز كل حدود الاجرام، القاء صواريخ تحمل اطناناً من المتفجرات ليصل حدود احزمة نارية تضرب احياءاً بكاملها. فما هو الحزام الناري الذي يفرضه الاحتلال في غزة.

تستهدف طائرات اف-16 واف-15 ذات القدرات التدميرية الهائلة منطقة سكنية مكتضة وتنفذ خطاً نارياً من القصف علی مسافة تصل الی اكثر من كيلومتر وهو ما يتسبب بمجازر ابادة جماعية كاملة للسكان المدنيين الساكنين في هذه المنطقة. هذه الاحزمة النارية تركزت في شمال قطاع غزة تحديداً في مخيم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون وفي مناطق الشيخ رضوان واليرموك ومخيم الشاطئ وفي الشجاعية. هذا بالنسبة لمناطق شمال وادي غزة فيما لم تسلم مناطق جنوب الوادي من ذات الخطوط النارية، في النصيرات وفي رفح وخان يونس نفذ الاحتلال جرائم ابادة وحشية كاملة ومسح أحياء سكنية كاملة علی رؤوس ساكنيها. وهذه الجرائم والمجازر رفعت أعداد الشهداء في غزة الی أكثر من 8 ألاف، فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية ان اعداد الشهداء والمفقودين تجاوز العشرة آلاف، أي ما يزيد الالفين هم من المفقودين الذين مازالوا تحت الانقاض دون ان تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشالهم لضعف الامكانيات واستمرار الاستهدافات واحزمة النار التي لاتتوقف.

وزارة الصحة ايضاً اكدت ان 15 مشفی ومركزاً طبياً في غزة من اصل 35 خرجت بالفعل عن الخدمة بفعل جرائم الابادة المتواصلة فيما يعيد الاحتلال تهديداته لمشفی القدس في غزة بالقصف المباشر وهو ذات المشفی الذي يؤوي عشرات المصابين واكثر من 12 ألف نازح فلسطيني تقطعت بهم السبل بعد ان دمر الاحتلال بيوتهم. كل هذه الجرائم وحرب الابادة في غزة ورغم انها تمثل جرائم حرب وفق القانون الدولي، ورغم الاصوات من مؤسسات دولية وحقوقية لم تثني الاحتلال عن المواصلة واستمرار ارتكاب مزيد من جرائم الابادة بحق غزة.