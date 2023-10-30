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عملية طعن بالقدس.. إصابة شرطي إسرائيلي بجروح خطيرة

عملية طعن بالقدس.. إصابة شرطي إسرائيلي بجروح خطيرة
الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت شرطة الإحتلال الإسرائيلي عن طعن شرطي صهيوني في القدس واستشهاد المنفذ.

العالم - فلسطين المحتلة

يتبع..

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