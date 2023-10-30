حزب الله يقصف مستوطنات ابعد من الحدود.. شاهد حال الاحتلال

جبهة الجنوب اللبناني سجلت عمليات متواصلة للحزب تمثلت باستهداف مواقع الاحتلال وآلياته وجنوده على طول الحدود.

المقاومة اعلنت اكتشاف قوّة مشاة إسرائيلية واستهدافها محققة إصابات. كما أكدت إسقاط مسيرّة إسرائيلية شرق بلدة الخيام الحدودية بصاروخ أرض جو واستهداف مواقع المالكية والسماقة وراميا وبركة ريشا بالأسلحة المناسبة وفق بيانات حزب الله.

جيش الاحتلال وفيما اقر بمقتل جندي له و اصابة اخرين بجروح خطيرة في الشمال، رد على عمليات حزب الله بغارات على الجنوب بينها استهداف منزل في بلدة ميس الجبل بالقطاع الأوسط ومقابل موقع الراهب في عيتا الشعب وكذلك منطقة المشرفة جنوب الناقورة.

المواجهات توسعت لتشمل ايضا مستوطنات الشمال وعمقها. فصائل المقاومة الفلسطينية اطلقت من لبنان صواريخ وقذائف طالت كريات شمونة ونهاريا ويفتاح فيما دوت صفارات الانذار في مستوطنة شلومي والجليل الغربي والاعلى.

الإعلام الإسرائيلي حذر من أنّ إطلاق النار لم يعد يستهدف المستوطنات الواقعة على خط المواجهة بالقرب من الحدود بل في أعماق الشمال، موضحاً أنّ إطلاق النار نحو مستوطنة روش بينا هو أكثر غرابة.

القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية قالت ان السيد نصر الله الامين العام للحزب يزيد ببطء من نطاق عمليات الإطلاق في الشمال المحتل، مؤكدةً أّنّ ما حدث في الأسابيع الماضية لا يقدّر بواحد في المئة من قدراته.

كما نقلت وسائل إعلام الاحتلال عن ضباط استخبارات سابقين في المخابرات العسكرية الاسرائيلية قولهم ان دور حزب الله في الحرب لا يزال غامضاً وان واشنطن نصحت تل ابيب بعدم القيام بهجوم استباقي على مواقع الحزب وأنهم هم سيتعاملون مع هذا الخطر.

يأتي هذا فيما تستعد الادارة الاميركية لاحتمال توسع المواجهة مع الاحتلال في جميع انحاء الشرق الاوسط بحسب موقع اكسيوس الاميركي، موضحا أنّ هذا الاحتمال المثير للقلق يخيم على العديد من المحادثات الداخلية والخارجية بين كبار المسؤولين في البيت الأبيض.

ووفقاً للموقع الأميركي فإنّ ما يزيد من مخاوف المسؤولين هو اعتقاد أجهزة المخابرات الإسرائيلية بأنّ حزب الله سيزيد من حدّة هجماته ضد الكيان على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع لبنان.

