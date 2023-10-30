هل بات مستشفى القدس على مشارف كارثة المعمداني؟

جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني أفادت بأن الاحتلال الاسرائيلي يتعمد إطلاق صواريخ مباشرة بجوار مستشفى القدس لإجبار الكادر الطبي والنازحين والمرضى على إخلاء المستشفى ما ألحق اضرارا بالغة في أقسامه التي تأوي نحو 14 ألف نازح.

بدوره أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يدروس أدهانوم غيبريسوس عبر تغريدة على موقع إكس أن التقارير المتعلقة بتهديد مستشفى القدس تثير 'قلقا بالغا'، مكررا أنه من المستحيل إخلاء المستشفيات المكتظة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر.

وفي ظل هذا الواقع المأساوي الذي تشهده المنظومة الصحية في قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنّ نسبة الإشغال في مستشفيات القطاع تصل لأكثر من مئة وخمسين بالمئة في ظل العدوان الإسرائيلي، بحيث أن عدد مرضى مجمع الشفاء الطبي وصل إلى خمسة آلاف مريض بينما هو مخصص لاستقبال 700 مريض فقط.

هذا وكشفت وزارة الصحة في غزة أن الاعتداءات على القطاع الصحي بلغت أكثر من 260 اعتداء وأن القصف الإسرائيلي طال 57 مؤسسة صحية ما أدى لتعطيل نحو 34 بالمئة من المستشفيات وإخراج 12 مستشفى من اصل 35 عن الخدمة. هذا بالاضافة الى خروج 46 مركزا صحيا عن الخدمة. في الوقت الذي تسبب فيه القصف بتدمير أكثر من 25 مركبة إسعاف منذ السابع من الشهر الجاري.

وكان الاحتلال قد ارتكب مجزرة في مستشفى المعمداني حين استهدفه في 17 من الشهر الجاري، ما أسفر عن استشهاد نحو 500 فلسطينيا معظمهم لجؤوا إلى المستشفى خوفا من القصف العشوائي.



