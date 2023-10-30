برلمانا ايران وروسيا يدعوان لوقف فوري للجرائم الصهيونية

العالم - ايران

ويرأس وفد مجلس الشورى الاسلامي، رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية، وحيد جلال زادة الذي قال خلال لقائه مع رئيس اللجنة الدولية في مجلس الدوما ليونيد اسلوتسكي ورئيس لجنة الدفاع في الدوما اندريه كارتابولوف، ان عملية طوفان الاقصى هي نتيجة الظلم الصهيوني المستمر منذ 75 عاما ضد الشعب الفلسطيني، وان ما يجري اليوم في غزة هي جريمة القرن.

كما ثمن جلال زادة المواقف الروسية البناءة ازاء المجازر الجارية في غزة والفيتو الروسي ضد القرار الاميركي المعادي للفلسطينيين في مجلس الامن.

وقال جلال زادة ان ايران وروسيا وكما اظهرتا سابقا تعاونهما المشترك في سوريا، فبامكانهما افشال الارادة الاميركية عبر تحرك منسق بينهما.

واشار جلال زادة ايضا الى ابتعاد الاوروبيين عن المواقف الاميركية في قضية الشرق الاوسط وقال بأن الاحداث الجارية في غزة مؤخرا اظهرت العزلة وفشل السياسة الخارجية الاميركية.

كما نوه جلال زادة الى التطوير المستمر الذي تشهده العلاقات الايرانية الروسية واعرب عن امله في تسريع تنفيذ واكمال مشروع الربط السككي بين مدينتي رشت وآستار والذي يتعاون فيه البلدان.

من جانبه قال رئيس اللجنة الدولية في مجلس الدوما الروسي ان الرفض الاسرائيلي والاميركي للامتثال بالقرار الدولي الداعي لوقف اطلاق النار في غزة يطعن في شرعية الامم المتحدة، واضاف " ان اميركا تصب الزيت على النار في حرب غزة وتدعم اسرائيل بشكل احادي " كما نوه الى اهمية ايجاد آلية برلمانية اقليمية لمواجهة الجرائم الصهيونية في غزة خلال انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية للبرلمانات الآسيوية.

كما اعتبر مشروع ممر شمال – جنوب بأنه منافس لقناة السويس ومضيق البحر الاسود ويجب انجازه باسرع ما يمكن.

بدوره قال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي الكساندر كارتابولوف ان الجرائم الصهيونية التي يسميها الغربيون بالدفاع، قد تجاوزت الحدود ، وان اميركا المهزومة في اوكرانيا وسوريا وافغانستان ، تحاول استعادة هيبتها المهدورة عبر دعم الجرائم الصهيونية ، لكن محاولاتها ستبوء بالفشل حتما.

وشدد على ارساء وقف فوري لاطلاق النار في غزة وضرورة تعزيز التعاون العسكري والتقني بين روسيا وايران.