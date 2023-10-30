"هوغربيتس" ينشر خريطة فلسطين ويشبه تصرف الاحتلال بهذا الحيوان!

العالم- فلسطين

ووصف هوغربيتس، ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في غزة من قصف وحشي وقطع للإنترنت والكهرباء والمياه، بأنه جرائم حرب ذات أبعاد هائلة، موجها في الوقت ذاته رسالة قوية لما يقال عنها "إسرائيل"، قائلًا: "لم تكن على الخريطة عام 1947."

وقال هوغربيتس إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتصرفون مثل القردة التي تقاتل من أجل الأرض، مؤكدًا أنه قبل عام 1947، كان المسلمون واليهود والمسيحيون يعيشون بسلام معًا في فلسطين.

وأضاف العالم الهولندي عما يحدث في غزة "نسمع اليوم عن قصف هائل لغزة، وغزو بري لإسرائيل. أهل فلسطين ليس لديهم كهرباء ولا ماء ولا إنترنت. انها مقطوعة تمامًا. إنها جريمة حرب ذات أبعاد هائلة ارتكبتها "دولة" لم تكن على الخريطة عام 1947."

وكشف العالم الهولندي عن قبح تصرفات جيش الاحتلال في قطاع غزة، فقال: " قبل أن يصفني أي شخص بمعادي السامية، وفقًا للعلم، كل الناس ينحدرون من أفريقيا. لقد تطورنا من القرود إلى البشر. لكن الكثير منهم ما زالوا يتصرفون مثل القردة التي تقاتل من أجل الأرض."

إسرائيل لم تكن على الخريطة

وأضاف فرانك هوغربيتس "قبل عام 1947، كان المسلمون واليهود والمسيحيون يعيشون بسلام معًا في فلسطين."

وقال هوغربيتس: "هذا لا يتعلق بالدين مقابل العلم. يتعلق الأمر بأصل مشترك في كلتا الحالتين والغباء في قتال بعضنا البعض"

الجدير بالذكر أن عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الغاشم على قطاع غزة، الذي أودى بحياة آلاف المدنيين العزل، وأكثرهم الأطفال، وصف ما يحدث من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة بأنه يتجاوز الفهم، وعبر عن تعاطفه مع أهل غزة مؤكدًا أنهم محاصرون وليس لديهم مكان ليذهبوا إليه.

ووصف أفعال جيش الاحتلال في غزة بأنه إبادة جماعية يتم ارتكابها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أهل غزة، مؤكدًا أنه ضد الإبادة الجماعية، وضد دعم من يقتلون الأطفال.

وعبر هوغربيتس عن رفضه لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، ورافضًا ما يحدث في غزة فقال: "بينما أقوم بالإبلاغ عن تهديد الزلازل، فإن ما يحدث في غزة يتجاوز الفهم. هؤلاء الناس محاصرون وليس لديهم مكان يذهبون إليه وينتظرون أن يُقتلوا."

وكشف العالم الهولندي عن رفضه للإبادة الجماعية التي تحدث من قبل جيش الإحتلال ضد الأهالي في غزة فقال: "إذا كنت تعتقد أنني أختار أحد الجانبين، فأنت مخطئ. أنا أتحدث ضد الإبادة الجماعية المرتكبة ضد أي عرق أو مجموعة عرقية. كيف يمكن لأي شخص أن يحتضن أطفاله ويدعم قتل الأطفال الآخرين في نفس الوقت؟ افعل بالآخرين كما يفعل الآخرون بك!"