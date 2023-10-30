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الأردن يكشف حقيقة استخدام قواعده لتزويد الاحتلال بذخائر لقصف غزة

الأردن يكشف حقيقة استخدام قواعده لتزويد الاحتلال بذخائر لقصف غزة
الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر عسكري في الأردن اليوم حقيقة الأنباء التي تم تداولها على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول استخدام قواعد سلاح الجو الملكي الاردني لأغراض غير قانونية.

العالم- فلسطين

ونفى المصدر بشكل قاطع أي تورط للقوات الجوية الأردنية في تزويد جيش الإحتلال بالمعدات أو الذخائر لاستخدامها في القصف على قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الشائعات تهدف إلى التأثير على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتشويه سمعة القوات المسلحة.

وأوضح أن القوات المسلحة الأردنية لا تزال تقدم الدعم الطبي والإغاثي للمصابين في قطاع غزة، وتقوم بتسيير طائراتها لنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ودعا المصدر المجتمع الأردني إلى عدم نشر هذه الشائعات وتداولها، وفهم أهدافها الخبيثة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار الوطني، والتأثير على الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية لتحقيق وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية.

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