أول تعليق من 'حماس' على توغل دبابات الاحتلال بشارع صلاح الدين

العالم- فلسطين

وقال قاسم في تصريحات متلفزة لقناة الجزيرة، إن جيش الاحتلال أدخل الدبابات في منطقة تم حرقها نهائيا عبر قصف مكثف بصواريخ غير معهودة.

وأضاف أن المنطقة التي وصلت إليها دبابات الاحتلال هي منطقة رخوة، وتم تهجير سكانها بشكل كامل، موضحا أن الاحتلال لديه آلة عسكرية كبيرة بدعم أمريكي، وبالتالي فهو قادر على الوصول لهذه المناطق.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال أحرق كل المناطق المتاخمة لغزة من ثم أدخل هذه الدبابات التي وصلت بالفعل إلى شارع صلاح الدين.

وشدد قاسم، على أن المقاومة تفقف بالمرصاد، وأنها ليس لديها إلا خيار واحد وهو التصدي للتوغلات البرية المحدودة.

ولفت إلى أن المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي، وقادرة على التحكم في مجريات المحركة ولن يحقق الاحتلال أهدافه.

وأوضح قاسم أن المقاومة لديها قدرات للتعامل مع أي سيناريوهات، وتستهدف الدبابات المتوغلة في صلاح الدين، مؤكدا الحاجة لتسخين الجبهات في كل أراضي فلسطين المحتلة.

وكانت هذه التصريحات هي التعليق الأول من حركة حماس، بعدما قطعت دبابات الاحتلال شارع صلاح الدين جنوب شرق مدينة غزة، بعد أن توغلت فجرا إلى منطقة مكشوفة تفصل غزة عن المحافظة الوسطى.

وعمدت دبابات الاحتلال إلى استهدف كل من يتحرك على الطريق الذي يعد أحد الشوارع الرئيسية، وقصفت سيارة مدنية كانت تسير جنوبا ما أدى إلى إصابة واستشهاد من كانوا بداخلها.

يُشار إلى أن هذه المنطقة التي توغلت فيها دبابات الاحتلال كان الاحتلال يقيم عليها مستوطنة نتساريم جنوب حي الزيتون، قبل أن ينسحب منها عام 2005، وتعد من المناطق الفارغة التي يغلب عليها الطابع الزراعي، مع انتشار خفيف للمباني السكنية.

حركة الجهاد الإسلامي تعلق على محاولة التوغل الإسرائيلية

في سياق متصل، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن العدوان البري بدأ منذ أيام ولم يتمكن العدو (الإسرائيلي) من تحقيق أي إنجاز سوى التوغل في مناطق مفتوحة.

وأضافت في بيان، أن توغل العدو في مناطق مفتوحة من غزة بغطاء جوي كثيف أدى لارتكاب مجازر بحق المدنيين.

وأشارت الجهاد الإسلامي، إلى أن المقاومة في الميدان تواصل صمودها وقتالها وهي قادرة على إفشال مخططات العدو وأهدافه.

ووفق بيان الجهاد الإسلامي، فقد تلقى جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربات على يد المقاومة التي تستبسل في مواجهته والاشتباك معه.