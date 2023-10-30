الإحتلال یوقف عبور طائراته في الأجواء السعودية لإشعار آخر والسبب؟

العالم- فلسطين

واوضح روتر، أن شركة "العال" الإسرائيلية للطيران قررت العودة إلى مسارها القديم والتوقف عن التحليق في سماء السعودية في المستقبل القريب، بسبب الأوضاع الأمنية.

وأوضح الموقع العبري أن وقت الرحلات لدول شرق آسيا سيزيد من الآن فصاعدا، موضحا أن الرحلة المباشرة إلى تايلاند (بانكوك) ستستغرق حوالي 11 ساعة ونصف بدلاً من 8 ساعات ونصف.

ولم يحدد الموقع العبري إن كانت السعودية قد طلبت بهذا الإجراء أم الاحتلال الإسرائيلي قام به من تلقاء نفسه لأسباب أمنية.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية قد اعلنت في يوليو/تموز 2022 أن المملكة قررت فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية التي تلبي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء.

وجاء الإعلان حينها قبل ساعات من وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية قادما من الاراضي المحتلة ضمن جولته الشرق أوسطية حينذاك.