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'هيلاري كلينتون' تعلن موقفها من وقف إطلاق النار في غزة

'هيلاري كلينتون' تعلن موقفها من وقف إطلاق النار في غزة
الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، موقفها من وقف إطلاق النار بين كيان الاحتلال وحركة المقاومة الفلسطينية حماس.

العالم- فلسطين

وعارضت كلينتون، الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار بين كيان الاحتلال وحماس وقالت: "الأشخاص الذين يطالبون بوقف إطلاق النار لا يفهمون الآن حماس. هذا مستحيل" حسب تعبيره.

وزعمت ان "هذه ستكون هدية لحماس لأنها ستستفيد من أي فترة زمنية يكون فيها وقف لإطلاق النار لإعادة بناء أسلحتها وإنشاء مواقع عسكرية أقوى ستكون قادرة في النهاية على صد الهجوم الإسرائيلي" على حد تعبيرها.

واختتمت كلينتون حديثها قائلة: "نحن في عالم مختلف عما اعتدنا أن نعرفه، لا أعتقد أن هذا الوضع جيد، ولكننا بحاجة إلى معرفة كيفية التعامل معه".

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