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قرار عُماني جديد حول كيان الاحتلال

قرار عُماني جديد حول كيان الاحتلال
الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

أفادت صحف عبرية اليوم بأن سلطنة عُمان اتخذت قرار جديدا بخصوص طائرات إسرائيلية تعبر مجالها الجوي.

العالم- فلسطين

وأفادت صحف عبرية اليوم بأن سلطنة عُمان ألغت اتفاقا سابقا يسمح بمرور طائرات إسرائيلية عبر مجالها الجوي.

وأكدت صحيفة هاارتس في تغريدة لها على صفحتها بموقع اكس، وصحيفة ذا ماركر في تقرير نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني أن سلطنة عمان ألغت ابتداء من أمس إمكانية مرور طائرات إسرائيلية عبر مجالها الجوي، موضحة أنها فعلت ذلك بعد أقل من ثمانية أشهر من فتحها الفضاء أمام الطائرات الإسرائيلية في فبراير من هذا العام.

وذكرت ذا ماركر أن معنى قرار سلطنة عمان هو أن الشركات الإسرائيلية التي ترغب في السفر إلى بلدان في الشرق الأقصى ، مثل تايلاند ، على سبيل المثال ، تحتاج إلى اتخاذ الطريق الأطول للسفر.

وأشارت إلى أن الموافقة التي منحتها سلطنة عمان في فبراير الماضي كانت قد أضيفت إلى موافقة السعودية لفتح مجالها الجوي أمام الطيران الإسرائيلي في أغسطس 2022، مضيفة أن فتح المجال الجوي للسعودية وسلطنة عمان لشركات الطيران الإسرائيلية أسهم في تقصير ساعات الطيران إلى وجهات في الشرق الأقصى بمقدار ساعتين ونصف، وهذا جعل شركات الطيران الإسرائيلية أكثر قدرة على المنافسة، وساعدها في تخفيض أسعار التذاكر للإسرائيليين بشكل كبير .

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