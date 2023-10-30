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شاهد كيف أثار قميص كريستيانو رونالدو غضب ليونيل ميسي؟

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

أثار أحد المشجعين في أمريكا، غضب الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، بسبب نجم البرتغال كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي.

العالم- الریاضة

ويخوض الثنائي تجربة جديدة في الفترة الحالية مع أنديتهم الجديدة في السعودية وأمريكا، ويقدمان مستويات مميزة كعادتهما.

وقام أحد المشجعين بتصوير فيديو له يظهر أمام ميسي أثناء قيامه بجولة في أحد شوارع الولايات المتحدة، ويقوم برفع قميص كريستيانو رونالدو مع فريق النصر في وجهه.

ونظر ميسي بحدّة إلى المشجع عقب قيامه بهذا التصرف وظهر على وجهه علامات الغضب، قبل أن يتدخل حارسه الخاص ويبعده عن طريق ليو.

وشارك ليونيل ميسي في 14 مباراة حتى الآن مع فريق إنتر ميامي في مختلف البطولات، وسجل خلالهم 11 هدفا وصنع 5 آخرين.

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شاهد كيف أثار قميص كريستيانو رونالدو غضب ليونيل ميسي؟

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