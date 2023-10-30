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مواقف الدول المؤثرة ازاء العدوان الاسرائيلي علی غزة

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

أربعة وعشرون يوماً وغزة تنام وتصحو على أصوات المدافع والقنابل الإسرائيلية المحرمة دوليا، مجازر دامية وسط غياب الصورة والكلمة وقطع المياه والكهرباء والماء والوقود عن القاطع.

العالم - فلسطين

مجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ يومها الاول اثارت ردود فعل إقليمية ودولية.

في هذا السياق قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، أن عملية طوفان الأقصى جاءت نتيجة لتراكم الظلم والمجازر على يد الصهاينة.

وقال اللواء باقري:" المقاومون الفلسطينيون يظهرون جاهزيتهم العسكرية في هذه الأنفاق التي حفروها. المقاومون الفلسطينيون هم انفسهم يصنعون أسلحتهم ويخططون لعملياتهم ويقاتلون الصهاينة بأنفسهم".

من جهتها أكدت الخارجية الإيرانية وعلى لسان المتحدث باسمها ناصر كنعاني ان وقوف واشنطن إلى جانب المعتدي ودعم التوتر سيؤدي إلى ردود فعل من جانب شعوب المنطقة.

وقال كنعاني:"نطالب بتحقيق دولي فوري في المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، نؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار وفتح ممر لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

دوليا بحث الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي تطورات العدوان علی غزة، حيث أكد السيسي ان القاهرة لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة الى الاراضي المصرية ومنها شبه جزيرة سيناء. كما شدد الجانبان على أهمية الحيلولة دون توسع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي.

بدوره قال وزير الخارجية البريطاني في حديث مع وكالة رويترز إن بلاده تعمل بشكل مكثف مع المصريين والإسرائيليين وآخرين في محاولة للتوصل إلى هدنة إنسانية لإدخال المساعدات، داعيا الکيان الاسرائيلي الی التصرف باحترافية وضبط النفس والامتثال للقانون الدولي.

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