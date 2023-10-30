شاهد عيان.. حفر بعمق 10 أمتار في قصف النصيرات في غزة

العالم - خاص بالعالم

وكان الشاهد العيان ينقل جرحی من مخيم النصيرات الی مستشفی القدس، فسألته مراسلة قناة العالم عن القصف، فأجاب ان الاحتلال، استهدف صالة تل القمر وسط مخيم النصيرات.

وأوضح ان الصالة كانت تأوي مايقارب الـ50 نازح اغلبهم أطفال ونساء وكبار السن، راح أكثرهم ضحية الاستهداف شهداء.

وتابع ان أجساد الشهداء تفحمت والجرحی أغلبهم في وضع خطير جداً من قوة القصف الذي أحدث حفرة أعمق من 10 أمتار في الأرض.

وخاطب الشاهد العالم قائلاً: فليعلم العالم كله اننا أسياد لاعبيد، ويولد منا كل يوم شهيد، ولكل عالم وطن يعيشون فيه الا نحن لنا وطن يعيش فينا واسمه فلسطين وسوف نحررها بإذن الله.

وأكد اننا لن نغلط ولن نترك بلادنا، فإما ان نعيش فيها واما ان نموت عليها، فإذا عشنا فيها سنعيش كرماء واذا متنا عليها سنكون شهداء.