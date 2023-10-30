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قائد بحرية الجيش الايراني: انتقلنا من صنع قطع الغيار لصنع المنظومات

قائد بحرية الجيش الايراني: انتقلنا من صنع قطع الغيار لصنع المنظومات
الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

اكد قائد القوات البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال شهرام ايراني عن الانتقال من مرحلة صنع قطع الغيار الى صنع المنظومات والتحرك نحو تعزيز قدرات البلاد القتالية والدفاعية.

العالم - ايران

وقال الادميرال ايراني اليوم الاثنين في حفل افتتاح المعرض الدائم لتصنيع قطع الغيار في المنطقة البحرية الاولى "الإمامة" جنوب البلاد: إن افتتاح معرض تصنيع قطع الغيار بالمنطقة البحرية الأولى "الإمامة" يعد رمزاً للاكتفاء الذاتي في المعدات والثقة بالنفس للقوات البحرية الاستراتيجية للجيش.

واضاف: بالاعتماد على معرفة وخبرة شباب بلدنا في الجيش والقوات البحرية الاستراتيجية للجيش والاستفادة من طاقات الشركات القائمة على المعرفة، فإننا نتجه نحو تصميم وإنتاج وبناء معدات الدفاع البحرية الإيرانية الحديثة .

وتابع قائلا: إن القوات البحرية الاستراتيجية للجيش من خلال قيامها بمهام دولية أظهرت للجميع أن الصناعات المحلية موثوقة ويمكن الاعتماد عليها.

وقال الأدميرال الإيراني: انتقلنا من صنع قطع الغيار صنع المنظومات، ونسعى إلى رفع مستوى القدرات القتالية والدفاعية لبلادنا من خلال جعلها ذكية الطابع وصنع منظومات أكثر حداثة وقدرة.

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