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شاهد.. مواقع التواصل تسخر من اعتذار بنيامين نتنياهو

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع تصاعد حدة الخلافات بين الأوساط السياسية والأمنية في كيان الاحتلال بشأن المسؤولية عن الإخفاق الأمني وراء هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

العالم - هاشتاغ

واضطر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للاعتذار بعدما نشر تغريدة يلقي فيها باللائمة على أجهزة الأمن والمخابرات.

في الجهة المقابل، وبمنطق يطبعه التحدي، قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام إن المقاومة في انتظار المعركة البرية "لنعلمهم البطولة" متوعدا بهزيمة الاحتلال وكنسه، ونافيا روايته بشأن المعارك في الميدان؛ ما أثار اشادات كبيرة بالدور الذي يؤديه ابو عبيدة في الحرب الاعلامية ضد الاحتلال.

اما غزة فشهدت قطع الاتصال، لا كهرباء ولا انترنت ولا هواتف محمولة ولا أرضية، لا معلومات تنقل سوى بعض المعلومات التي يتناقلها الشهود وتصل عالم غزة الخارجي ببالغ الصعوبة، هكذا كان المشهد بعد العودة التدريجية للانترنت للقطاع.

ويكشف العدوان الإسرائيلي كل يوم عن مشاهد مأساوية تُظهر حجم الدمار الذي يرزح تحته قطاع غزة، وما يتعرض له المدنيون، وبينهم مئات الأطفال، من القتل الهمجي والاستهداف الذي يصنف في الأعراف الدولية "جرائم حرب".

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

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