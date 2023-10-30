غزة؛ خارطة أکبر دمار وحشي يُرتكب بحق الانسانية

العالم - فلسطين

أحال العدوان الجنوني الصهيوني الاف البيوت الآمنة في قطاع غزة وكذلك محيط المستشفيات وأماكن تواجد النازحين الفلسطينيين الی دمار وخراب شامل، مرتكباً مئات المجازر والجرائم خلال أقل من شهر.

وها هو يواصل تبجحه واعترافه بوحشيته وهمجيته ودمويته ناشراً مشاهد جوية تظهر عمليات قصفه التدميري الممنهج للقطاع وغارات طائراته الحربية على أبراج سكنية ومناطق مأهولة وقصفه لمنازل العائلات الفلسطينية وتدميرها على رؤوس ساكنيها.

عشرات ومئات الشهداء والمصابين معظمهم من الأطفال والنساء ينضمون يوميا وفي كل ساعة الى قوافل ضحايا الإرهاب الصهيوني الذي تجاوز الثمانية آلاف شهيد والعشرين ألف جريح ترافقهم أعمال إغاثة وإنقاذ بوسائل بدائية لا تهدأ ليل نهار بحثاً عن مئات آخرين لا زلوا تحت الأنقاض.

تكثيف الاحتلال لغاراته العدوانية ولقصفه المدفعي على مناطق عدة في القطاع المحاصَر جواً وبحراً وبراً واستهدافه الأطفال والنساء والشيوخ وحتى الطواقم الطبية والمسعفين والصحافيين يترافق مع إحداثه كارثة إنسانية تجاوزت كل الحدود، فآلاف المرضى والمصابين مهددون بالموت نتيجة شح وانعدام المواد الإمدادات الصحية والأدوية والآلاف حرمهم الاحتلال من الغذاء والماء بعد أن قطع عنهم الماء والكهرباء والطاقة مانعاً لأسابيع دخول أي مساعدات.

وأمام مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر الفلسطيني شنّ الاحتلال حزاما ناريا في محيطه مواصلا نشر تهديداته بقصف المشفى الذي نزح اليه نحو أربعة عشر الف فلسطيني كملاذ آمن إضافة إلى ايوائه نحو أربعمئة مريض ومثلهم من الجرحى.