روسيا بمجلس الأمن: تل أبيب تنفذ خطط إخلاء قطاع غزة رغم التنديدات الدولية

العالم - آسيا والباسفيك

وأضاف نيبينزيا"أن تل أبيب تتجاهل رأي الأغلبية الساحقة من أعضاء الأمم المتحدة في ما يخص إنهاء العنف".

وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال تبرير الأحداث المرعبة في غزة.

وأضاف بوتين أن الولايات المتحدة غير راضية عن مشاركة روسيا في تسوية بالشرق الأوسط وتسعى لنشر الفوضى.

وأشار بوتين إلى النخب الحاكمة الأمريكية وأتباعها تقف وراء الصراع في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وأكمل بوتين: "مفتاح حل الصراع في الشرق الأوسط هو إنشاء دولة فلسطينية كاملة السيادة".