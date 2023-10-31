مراسل العالم يكشف سبب عدم اخلاء مشفى القدس رغم قصف محيطها

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واضاف مراسلنا في قطاع غزة احمد سهمود ،ان عدم اخلاء المشفى يرجع لعده اسباب منها البعد الوطني لدى الاطباء الذين يرفضون ترك المرضى واخلاء المشفى ويرفضون الانصياع لاوامر ومخطط الاحتلال الاسرائيلي.

واوضح السبب الثاني لعدم الاخلاء هو عدم وجود مكان اخر يلجئ اليه المرضى والمصابين وسط امتلاء المستشفيات وانهيار المنظومة الصحية بسبب العدوان الاسرائيلي، مشيرا الى ان الشوارع الواصلة بين مستشفى الشفاء ومستشفى القدس دمرها الاحتلال عمدا كي لا تصلها سيارات الاسعاف، بالاضافة الى الاعداد الكبيرة من النازحين الذين ليس لهم مكان اخر للجوء اليه بعد تدمير منازلهم.

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