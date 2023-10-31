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القائد في حماس..

قوات الاحتلال تفجر منزل الشيخ صالح العاروري في رام الله

قوات الاحتلال تفجر منزل الشيخ صالح العاروري في رام الله
الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

فجرت قوات الاحتلال الصهيوني، صباح الثلاثاء، منزل الشيخ صالح العاروري، نائب رئيس حركة حماس، في قرية عارورة شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

العالم - الاحتلال

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، اقتحمت قوات الاحتلال القرية بعشرات الدوريات العسكرية وأغلقت جميع مداخلها، وفرضت حظرا للتجول ومنعت الأهالي والمركبات من الحركة.

وأخلت قوات الاحتلال جميع المنازل المحيطة بمنزل الشيخ العاروري، المبعد عن الضفة الغربية، وفجرته.

وحولت قوات الاحتلال منزل العاروري، قبل أيام لثكنة عسكرية، وقالت إنها ستفجر المنزل كخطوة انتقامية، تعبر عن إفلاس تلك القوات.

ومنذ بدء معركة طوفان الأقصى وسعت قوات الاحتلال جرائمها وأعمالها الانتقامية في الضفة الغربية، بما في تدمير المنازل.

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