مراسل العالم: الاحتلال يقصف ابار المياه ليميت سكان غزة عطشا

العالم- مراسلون

و أضاف مراسلنا أحمد سهمود حتى هذه اللحظة تم وصول أعداد كبيرة من الشهداء والاصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد قصف منزل فوق رؤوس ساكنيه في منطقة المغازي وأيضا منزل آخر في الزوايدة كما تم استهداف صالة أفراح أمس الاثنين في مخيم النصيرات.

وأوضح سهمود بأنه ركز قصف الاحتلال على أحياء التفاح والشعف والزيتون وتل الهوا ومنطقة النصر في غزة وهذه الأحياء من الأحياء الشرقية والغربية وحرب إبادة تمارس ضد هذه الأحياء وتم استهدافها بأكثر من حزام ناري.

وأكد على عدم قدرة سيارة الإسعاف للوصول إلى الاماكن بسبب استهدافها و استهداف البنية التحتية والشوارع الرئيسية التي توصل ما بين مجمع الشفاء الطبي وما بين هذه المناطق بالاضافة إلى تركيز القصف المدفعي في شارع البحر، هذا الشارع الحيوي بالنسبة لمدينة غزة والذی يحوي الكثير من الفنادق وصالات أفراح، حيث كثف صباح اليوم الثلاثاء القصف المدفعي عليها.

وأشار مراسلنا من غزة إلى قصف آبار المياه في منطقة النصيرات وفق إطار تشديد الحصار على غزة ومنع وصول المياه إلى منازل المواطنين بالاضافة إلى المجزرة التي حدثت في هذه المنطقة وأسفرت عن استشهاد عشرين شخصا.

و قال أحمد سهمود بين الفين والآخر نسمع أصوات القصف المدفعي في منطقة الوسطى في محيط مستشفى شهداء الاقصى بالاضافى إلى اشتداد القصف على شكل أحزمة نارية في محيط مستشفى القدس.