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فيديو جديد للسيد نصرالله يرعب الاحتلال مما هو قادم

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد للأمين العام لحزب الله في الوقت الذي يترقب الجميع كلمة السيد حسن نصر الله يوم الجمعة المقبل

العالم - لبنان

ويظهر الامين العام لحزب الله في المقطع المصور والى جانبه صورتين لسماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، والامام الخميني (رض).

ويطلّ الأمين العام لحزب الله يوم الجمعة المقبل في احتفال تكريمي يقيمه حزب الله للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس دفاعا عن غزة والشعب الفلسطيني والمقدسات.

وأصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله بيانًا جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم
"من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمن من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا"
اعتزازا وافتخارا بالشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس دفاعا عن غزة والشعب الفلسطيني والمقدسات.
ندعوكم لحضور الاحتفال التكريمي، والذي يتحدث فيه:
سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
الزمان: الجمعة 3 تشرين الثاني 2023
الساعة الثالثة بعد الظهر.
وذلك في الأماكن التالية:
١- باحة عاشوراء- الضاحية الجنوبية
٢- حسينية مدينة النبطية.
٣- حسينية دير قانون النهر.
٤- حسينية مقام السيدة خولة(ع) بعلبك.

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