خبير قانوني يكشف.. لماذا لم يعلن الاحتلال رسميا شن "حرب برية" على غزة؟

العالم - خاص العالم

واضاف علي التميمي في حوار لقناة العالم عبر برنامج (صباح جديد) انها عرفت الابادة بانها القتل المنظم واستهداف طائفة وفئة لاسباب عرقية ولاسباب سياسية ومذهبية.

واشار الى ان كل اتفاقية عندما يتم تشريعها توضع في الامم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة والهدف من هذا التوثيق هو الا تتحجج بعض الدول بعدم التنفيذ، لان كل دولة توقع على اتفاقية دولية هي ملزمة بتطبيقها والا تتعرض للعقوبات الدولية.

واوضح ان الكيان الصهيوني يخرق دائما القانون الدولي ، وفي عدوانه الاخير على غزة تحجج بالمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة والذي هو حق الدفاع ، وهو كلام مردود جملة وتفصيلا لان المادة 51 من الميثاق تتيح حق الدفاع ولكن بشكل جزئي ومحدود واوجبت على الدولة التي تتعرض الى خطر ان تبلغ مجلس الامن كي يتخذ القرار المناسب، واكد انه لم يقم الكيان الصهيوني بهذا الامر بل هجم بشكل بربري عشوائي على غزة.

ولفت الى ان الكيان الصهيوني لا يريد الاعلان عن الدخول في حرب برية لانه عند اعلان الحرب يجب وجود مبررات وسيكونون مسؤولين عن القتل وتدمير للبنى التحتية و ضرب المدنيين لان اتفاقيات جنيف الاربعة تنص على ان المدنيين والاطفال والمستشفيات بمنئى عن الحروب وتسمى حماية الممتلكات الخاصة اثناء النزاعات المسلحة .

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